Secretaria de Educação de Aquidauana abre matrículas para a rede municipal

Estão abertas as matrículas na Rede Municipal de Ensino em Aquidauana. A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) divulgou o calendário de matrículas, elaborado de acordo com o nível de ensino nas unidades (educação infantil e ensino fundamental) e, ainda, para as Escolas Pantaneiras.

Conforme a Secretaria Municipal de Educação, desde o final do mês de novembro, os pais ou responsáveis já podiam procurar os Centros Municipais de Educação Infantil para fazer a confirmação de matrículas das crianças que já estudavam naquelas unidades.

O calendário divulgado pela SEMED estabelece os seguintes prazos:

- Educação Infantil: confirmação de matrículas p/ alunos que frequentam os CMEIs: período: 27/11 a 15/12/2017; Matrículas para alunos novos: de 08 a 24/01/2018.

- Ensino Fundamental: confirmação de matrículas dos alunos da escola aprovados direto, no período: 15/12/17 a 22/12/2017; matrículas para alunos aprovados com exame final e retidos, de 18/12 a 22/12/2017; matrículas para alunos novos, a partir de 08/01/2018 a 24/01/2018.

Nas escolas pantaneiras as matrículas para alunos da escola aprovados diretos iniciam no dia 15 de dezembro até o dia 22/12/2017. Já a matrícula de alunos aprovados com exame final, retidos e novos será no período de 08/01/2018 a 24/01/2018.

As matrículas de alunos aprovados com exame final, retidos e novos da Escola Pantaneira deverão ser realizadas na secretaria da Escola Municipal Polo Pantaneira, que funciona no prédio da SEMED, sito a Rua Luiz da Costa Gomes, nº 700, na Vila Cidade Nova.

Mais informações pelo telefone (67) 3241-2292.