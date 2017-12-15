'Calorão' está de volta e previsão é de 38°C para esta sexta-feira

Previsão do tempo
Dias seguem de forma típica do verão, muito quente e com pancadas isoladas de chuva
A sexta-feira (15) começou parcialmente nublado, mas com altas temperaturas. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é fraca a possibilidade de chuvas e a temperatura máxima prevista é de 38°C para Aquidauana e região.
Conforme o Instituto, os dias seguem de forma típica do verão, muito quente e com pancadas isoladas de chuva.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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