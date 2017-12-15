'Calorão' está de volta e previsão é de 38°C para esta sexta-feira

A sexta-feira (15) começou parcialmente nublado, mas com altas temperaturas. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é fraca a possibilidade de chuvas e a temperatura máxima prevista é de 38°C para Aquidauana e região.

Conforme o Instituto, os dias seguem de forma típica do verão, muito quente e com pancadas isoladas de chuva.