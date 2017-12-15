Condutor não dá seta e motociclista fica ferido ao bater na lateral de carro

Um motociclista de 42 anos ficou ferido depois de atingir a lateral de um carro na manhã desta sexta-feira (15), no Bairro Alto, em Aquidauana. Ambos seguiam pela Roberto Scaff e motorista do carro não teria sinalizado uma conversão.

Conforme apurado pela reportagem, os dois seguiam no mesmo sentido pela Rua Roberto Scaff, porém, sem sinalizar o motorista do carro de passeio teria virado na Rua XV de Agosto.

O motociclista atingiu uma das portas do carro e foi socorrido com suspeita de fratura na perna direita. A vítima foi levada ao Pronto Socorro.