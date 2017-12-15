Condutor não dá seta e motociclista fica ferido ao bater na lateral de carro

Bairro Alto
Motociclista atingiu uma das portas do carro e foi socorrido com suspeita de fratura na perna direita
Um motociclista de 42 anos ficou ferido depois de atingir a lateral de um carro na manhã desta sexta-feira (15), no Bairro Alto, em Aquidauana. Ambos seguiam pela Roberto Scaff e motorista do carro não teria sinalizado uma conversão.
Conforme apurado pela reportagem, os dois seguiam no mesmo sentido pela Rua Roberto Scaff, porém, sem sinalizar o motorista do carro de passeio teria virado na Rua XV de Agosto.
O motociclista atingiu uma das portas do carro e foi socorrido com suspeita de fratura na perna direita. A vítima foi levada ao Pronto Socorro.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS