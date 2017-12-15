Foragido de SP é preso na Vila Bancária em Aquidauana

Um homem de 47 anos, foragido da Justiça de São Paulo e Mato Grosso do Sul, foi preso durante abordagem da Equipe Rotai do 7º Batalhão PM em Aquidauana, na Vila Bancária, nesta quinta-feira (14). A fiscalização ocorreu durante a Operação Boas Festas, que reforça o policiamento durante as festas de fim de ano.

O veículo foi abordado por volta das 20 horas. Após checagem, os militares constataram que o condutor do veículo estava foragido, inclusive com dois mandados de prisão em aberto, de São Paulo e outro de MS.

O carro foi submetido a uma busca pelos cães da Equipe Canil/Rotai, mas nada de ilegal foi encontrado. O indivíduo foi levado até a Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.