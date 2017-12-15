Foragido de SP é preso na Vila Bancária em Aquidauana

Operação Boas Festas
Carro foi submetido a uma busca pelos cães da Equipe Canil/Rotai, mas nada de ilegal foi encontrado
Um homem de 47 anos, foragido da Justiça de São Paulo e Mato Grosso do Sul, foi preso durante abordagem da Equipe Rotai do 7º Batalhão PM em Aquidauana, na Vila Bancária, nesta quinta-feira (14). A fiscalização ocorreu durante a Operação Boas Festas, que reforça o policiamento durante as festas de fim de ano.
O veículo foi abordado por volta das 20 horas. Após checagem, os militares constataram que o condutor do veículo estava foragido, inclusive com dois mandados de prisão em aberto, de São Paulo e outro de MS.
O carro foi submetido a uma busca pelos cães da Equipe Canil/Rotai, mas nada de ilegal foi encontrado. O indivíduo foi levado até a Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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