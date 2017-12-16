Família procura por adolescente de 14 anos sumida há 2 dias em Aquidauana

Uma família do Bairro Aeroporto procura por uma adolescente de 14 anos, sumida desde a última quinta-feira (14). Milena da Silva Soares saiu de casa acompanhada de uma amiga para ir ao Shopping Atlântico e não retornou.

Conforme o boletim de ocorrência, Milena saiu de casa por volta das 20h30 e prometeu retornar às 23h, porém não apareceu.

A mãe passou a telefonar para a filha pedindo para que ela retornasse, mas a adolescente não acatou a ordem e às 3h ela desligou o celular.

Na manhã de sexta-feira (15), por volta das 9h, a mãe ligou novamente para a adolescente que atendeu o telefone e disse estava na Vila Pinheiro, mas que não iria dizer o local e por medo de apanhar não voltaria para casa.

Por medo de que algo aconteça com a filha, a mãe decidiu registrar o sumiço na delegacia e o caso foi registrado por abandono do convívio familiar por adolescente.