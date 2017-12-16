Máxima no Pantanal deve chegar a 38°C neste sábado

Previsão do tempo
Pancadas de chuvas isoladas, típicos da estação, devem ocorrer à tarde e no período noturno
O dia começou nublado, mas a temperatura máxima prevista é de 38°C para este sábado (15) em Aquidauana e região. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) não há previsão de chuva forte.
Pancadas de chuvas isoladas, típicos da estação, devem ocorrer à tarde e no período noturno.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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