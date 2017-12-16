Morre de infarto, Maria do Carmo Proença Leite, a ‘Tia Maria’

Morreu na manhã deste sábado (16) vítima de um infarto fulminante, Maria do Carmo Proença Leite, carinhosamente conhecida como ‘Tia Maria’.

A aquidauanense estava internada no hospital da cidade.

O corpo será velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, a partir das 14h30 e o sepultamento está programado para às 17h, no Cemitério Municipal.