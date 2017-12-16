Morre de infarto, Maria do Carmo Proença Leite, a ‘Tia Maria’

Nota de falecimento
Corpo será velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana
Morreu na manhã deste sábado (16) vítima de um infarto fulminante, Maria do Carmo Proença Leite, carinhosamente conhecida como ‘Tia Maria’.
A aquidauanense estava internada no hospital da cidade.
O corpo será velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, a partir das 14h30 e o sepultamento está programado para às 17h, no Cemitério Municipal.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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