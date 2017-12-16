Motociclista invade preferencial é atingido por caminhão e arrastado por 30 metros

Santa Terezinha
Acidente ocorreu no Bairro Santa Terezinha
Um motociclista de 18 anos nasceu de novo ao sobreviver a um acidente envolvendo um caminhão na noite desta sexta-feira (15), no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. O rapaz, que teria desrespeitado a sinalização de pare e invadido a preferencial, foi atingido e arrastado por 30 metros pelo veículo pesado.
Conforme apurado pela reportagem, o caminhão seguia pela Rua José Duarte e o rapaz conduzia a motocicleta pela Rua Carlos Ferreira Bandeira.
Segundo testemunhas, o motociclista estava a cerca de 80km/h e não obedeceu o pare. O caminhão atingiu a vítima e o arrastou por 30 metros.
O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com várias escoriações pelo corpo, e levado ao Pronto Socorro de Aquidauana.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS