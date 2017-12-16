Motociclista invade preferencial é atingido por caminhão e arrastado por 30 metros

Um motociclista de 18 anos nasceu de novo ao sobreviver a um acidente envolvendo um caminhão na noite desta sexta-feira (15), no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. O rapaz, que teria desrespeitado a sinalização de pare e invadido a preferencial, foi atingido e arrastado por 30 metros pelo veículo pesado.

Conforme apurado pela reportagem, o caminhão seguia pela Rua José Duarte e o rapaz conduzia a motocicleta pela Rua Carlos Ferreira Bandeira.

Segundo testemunhas, o motociclista estava a cerca de 80km/h e não obedeceu o pare. O caminhão atingiu a vítima e o arrastou por 30 metros.

O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com várias escoriações pelo corpo, e levado ao Pronto Socorro de Aquidauana.