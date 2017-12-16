Nota de Esclarecimento - AkiPub

Aquidauana
O AkiPub esclarece aos seus clientes e colaboradores que o show que aconteceria neste sábado (16), tendo como atração a dupla João Lucas e Walter Filho, foi cancelado temporariamente, por motivos de força maior.
Aos clientes que adquiriram os convites, o AkiPub estará disponível para a devolução do dinheiro.
Informamos ainda que o AkiPub funcionará normalmente neste sábado, a partir de 21h.
Paulo Afonso Rodrigues de Souza Júnior - ME
AkiPub
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS