Mulher agride ex-marido no Ovídio Costa I

Aquidauana
Caso aconteceu na noite do último sábado (16)
Uma mulher de 27 anos, identificada como L. A. A. C. T., agrediu seu ex-marido, M. F. M., de 35 anos, na noite do último sábado (16), no bairro Ovídio Costa I, em Aquidauana.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado pelo homem, sua ex-esposa apareceu em sua casa e passou a discutir com ele por motivos fúteis não especificados. A partir de determinado momento, ela passou a agredí-lo com tapas, mas restou lesão.
O homem informou à equipe policial que a mulher tem perturbado sua tranquilidade por algum tempo, uma vez que a mesma não concorda com a separação.
A Polícia Civil de Aquidauana investiga o caso.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS