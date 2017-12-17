Mulher agride ex-marido no Ovídio Costa I

Uma mulher de 27 anos, identificada como L. A. A. C. T., agrediu seu ex-marido, M. F. M., de 35 anos, na noite do último sábado (16), no bairro Ovídio Costa I, em Aquidauana.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado pelo homem, sua ex-esposa apareceu em sua casa e passou a discutir com ele por motivos fúteis não especificados. A partir de determinado momento, ela passou a agredí-lo com tapas, mas restou lesão.

O homem informou à equipe policial que a mulher tem perturbado sua tranquilidade por algum tempo, uma vez que a mesma não concorda com a separação.

A Polícia Civil de Aquidauana investiga o caso.