Mulher deixa carro destrancado e é furtada no Conjunto Previsul

Uma mulher de 39 anos, identificada como M. F. S., teve seu celular furtado após deixar o carro destrancado na R. Projetada A, no Conjunto Previsul, em Aquidauana.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado pela vítima, por volta das 23h ela saiu do local e percebeu o seu descuido, além do aparelho telefônico levado.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Aquidauana e segue sob investigação.