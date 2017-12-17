Mulher deixa carro destrancado e é furtada no Conjunto Previsul

Aquidauana
Furto aconteceu no fim da noite do último sábado (16)
Uma mulher de 39 anos, identificada como M. F. S., teve seu celular furtado após deixar o carro destrancado na R. Projetada A, no Conjunto Previsul, em Aquidauana.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado pela vítima, por volta das 23h ela saiu do local e percebeu o seu descuido, além do aparelho telefônico levado.
O caso foi registrado pela Polícia Civil de Aquidauana e segue sob investigação.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS