Semáforo da Teodoro Rondon é derrubado por carretas

Estrago
Caso aconteceu na noite do último sábado (16)
Na noite do último sábado (16), leitores do jornal "O Pantaneiro" informaram que o semáforo da Rua Teodoro Rondon, no Centro de Aquidauana, foi derrubado por carretas que passavam no local.
Uma das pessoas que se manifestou sobre o caso, através do grupo de WhatsApp do jornal, informou que o semáforo estava com defeito, fato que ainda não justifica a depreciação do mesmo. "Isso é custo para os nossos bolsos e é uma importante ferramenta para controle do trânsito e também para os pedestres. Falar que 'não faz' diferença porque estava estragado é, no mínimo, vândalo", pontuou.
Informações dão conta de que as testemunhas ligaram para o 190 e os três caminhões envolvidos no incidente ficaram parados por quase 20 minutos, mas nenhuma viatura foi até o local. De acordo com testemunhas, foi o segundo caminhão boiadeiro da JBS que passou 'atropelando' o semáforo, que não resistiu e foi arrancado e arrastado.
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