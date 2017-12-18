Caminhoneiro embriagado é detido após bater em caçamba no Bairro Alto

Na noite do último domingo (17), um caminhoneiro identificado como N. C. de S., de 35 anos, foi detido após dirigir embriagado e colidir com uma caçamba de entulhos, na rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Equipe de Trânsito da Polícia Civil foi até o local para atender um acidente de trânsito de choque, entre um Ford F350 e uma caçamba. Informações dão conta de que o homem conduzia o veículo no sentido norte-sul da rua em questão, mas perdeu a direção ao tentar desviar de um ônibus de viagem.

Segundo os policiais, o caminhoneiro apresentava sinais análogos aos de embriaguez, como a fala alterada, os olhos avermelhados e odor etílico. Ele confirmou ter ingerido bebida alcoólica recentemente e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município para as devidas providências.