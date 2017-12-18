Caminhoneiro embriagado é detido após bater em caçamba no Bairro Alto

Trânsito
Acidente ocorreu na noite do último domingo (17)
Na noite do último domingo (17), um caminhoneiro identificado como N. C. de S., de 35 anos, foi detido após dirigir embriagado e colidir com uma caçamba de entulhos, na rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, em Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Equipe de Trânsito da Polícia Civil foi até o local para atender um acidente de trânsito de choque, entre um Ford F350 e uma caçamba. Informações dão conta de que o homem conduzia o veículo no sentido norte-sul da rua em questão, mas perdeu a direção ao tentar desviar de um ônibus de viagem.
Segundo os policiais, o caminhoneiro apresentava sinais análogos aos de embriaguez, como a fala alterada, os olhos avermelhados e odor etílico. Ele confirmou ter ingerido bebida alcoólica recentemente e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município para as devidas providências.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
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DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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