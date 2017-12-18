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Espírito Natalino

Cantata de Natal começa nesta segunda-feira na Casa Libaneza

Os clientes e transeuntes estão convidados a acompanhar as apresentações, que serão realizadas em momentos aleatórios do dia

Schimene Duque Weber

Publicado em 18/12/2017 às 19:00

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A Casa Libaneza, que é administrada por Rita Maluf Haddad, realiza a partir desta segunda-feira (18), a Cantata de Natal, com o objetivo de trazer um pouco mais do espírito natalino aos clientes da loja. 

Segundo Rita, a inspiração para a realização do evento vem de dentro. "Eu coloco sensibilidade em tudo que eu faço na minha vida, e não poderia ser diferente na empresa que estou administrando. A música, pra mim, tem esse poder de magia, de encantamento, e por ter sido, em outra oportunidade, tocada por essa magia, quis trazer a mesma experiência que eu vivi para os meus clientes através dessa Cantata", explicou.

Ela ainda pontuou que, apesar de ser algo diferente, o objetivo dessa realização, por mais atrativa que seja, não é vender mais. "Eu confesso que a minha preocupação não é alavancar vendas, mas sim proporcionar aos meus clientes, àqueles que estiveram conosco o ano todo, um momento de reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal e deixar uma mensagem. Eu creio que cada pessoa vai receber e absorver isso de uma forma diferente, e acho isso ótimo. Todos nós, de uma certa forma, temos dias maus. Eu e minha família, por exemplo, passamos por isso com a partida do meu pai, que nos deixou. Para nós, isso foi ruim. Mas todos nós, cada um na sua maneira, vive dias maus. A mensagem que eu quero deixar é a de que Deus é bom. Apesar dos dias maus, Deus é bom", disse.

As músicas apresentadas pelas próprias funcionárias do local são 'Então é Natal', da Simone, e 'Quero Ver', tradicional canção desta época do ano e que é interpretada por vários músicos. 

Os clientes e transeuntes estão convidados a acompanhar as apresentações, que serão realizadas em momentos aleatórios do dia. 

A Casa Libaneza fica no centro de Aquidauana, na Rua Sete de Setembro, nº 679. 

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