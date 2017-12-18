Dois homens morrem em colisão de moto com carro na BR-262

Dois homens morreram na tarde deste domingo (17) em um acidente que ocorreu por volta das 16h30, na rodovia BR-262, entre as cidades de Terenos e Aquidauana, na região oeste de Mato Grosso do Sul, na colisão da motocicleta em que elas estavam com um carro.

Informações preliminares apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), apontam que a moto teria invadido a pista do carro, o que teria ocasionado a colisão. O casal que estava no automóvel foi socorrido e levado para uma unidade de saúde.

Para socorrer as vítimas meia pista foi interditada.