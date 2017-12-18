Dois homens morrem em colisão de moto com carro na BR-262

Entre Terenos e Aquidauana
Acidente ocorreu por volta das 16h30 de ontem, e informações preliminares apontam que moto teria invadido a pista do carro
Dois homens morreram na tarde deste domingo (17) em um acidente que ocorreu por volta das 16h30, na rodovia BR-262, entre as cidades de Terenos e Aquidauana, na região oeste de Mato Grosso do Sul, na colisão da motocicleta em que elas estavam com um carro.
Informações preliminares apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), apontam que a moto teria invadido a pista do carro, o que teria ocasionado a colisão. O casal que estava no automóvel foi socorrido e levado para uma unidade de saúde.
Para socorrer as vítimas meia pista foi interditada.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
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