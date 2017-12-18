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Aquidauana

Homem sofre acidente após quadro da bicicleta quebrar

Caso ocorreu por volta de 11h desta segunda-feira (18)

Schimene Duque Weber

Publicado em 18/12/2017 às 15:15

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Um homem de 45 anos sofreu um acidente após o quadro de sua bicicleta quebrar no Bairro Alto, em Aquidauana. 

Informações dão conta de que ele estava pedalando no sentido bairro-centro, na Rua Pandiá Calógeras, quando a estrutura da bicicleta cedeu.

A Equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros foi acionada para comparecer ao local e realizar o atendimento. Ele estava reclamando de muitas dores no ombro e foi encaminhado ao PS Municipal.

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