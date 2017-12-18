Homem sofre acidente após quadro da bicicleta quebrar

Aquidauana
Caso ocorreu por volta de 11h desta segunda-feira (18)
Um homem de 45 anos sofreu um acidente após o quadro de sua bicicleta quebrar no Bairro Alto, em Aquidauana.
Informações dão conta de que ele estava pedalando no sentido bairro-centro, na Rua Pandiá Calógeras, quando a estrutura da bicicleta cedeu.
A Equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros foi acionada para comparecer ao local e realizar o atendimento. Ele estava reclamando de muitas dores no ombro e foi encaminhado ao PS Municipal.
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS