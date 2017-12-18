Jovem cientista aquidauanense ganha destaque no Fantástico por prêmios de pesquisa

O jovem cientista aquidauanense Luiz Fernando da Silva Borges, que já foi destaque no jornal "O Pantaneiro", ganhou, na noite de ontem (17), mais um espaço para divulgar suas pesquisas e avanços na imprensa nacional: o programa dominical "Fantástico", da Rede Globo, exibiu uma reportagem especial sobre o jovem e seus feitos.

Na matéria, os jornalistas do programa nacional fizeram sua apresentação sobre o rapaz. "Na imensidão do universo, Luiz Fernando da Silva Borges segue numa viagem sem fim ao redor do Sol. Não é piada! É que um jovem cientista de Mato Grosso do Sul teve a honra de batizar com o próprio nome um asteroide. Um rapaz extraordinário que já acumula vários prêmios antes mesmo de entrar para a faculdade", diz o texto de apresentação da reportagem.

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