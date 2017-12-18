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Jovem cientista aquidauanense ganha destaque no Fantástico por prêmios de pesquisa

Luiz Fernando da Silva Borges trabalha com engenharia biomédica desde os seus 15 anos e é destaque na imprensa brasileira e internacional

Schimene Duque Weber

Publicado em 18/12/2017 às 15:33

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O jovem cientista aquidauanense Luiz Fernando da Silva Borges, que já foi destaque no jornal "O Pantaneiro", ganhou, na noite de ontem (17), mais um espaço para divulgar suas pesquisas e avanços na imprensa nacional: o programa dominical "Fantástico", da Rede Globo, exibiu uma reportagem especial sobre o jovem e seus feitos. 

Na matéria, os jornalistas do programa nacional fizeram sua apresentação sobre o rapaz. "Na imensidão do universo, Luiz Fernando da Silva Borges segue numa viagem sem fim ao redor do Sol. Não é piada! É que um jovem cientista de Mato Grosso do Sul teve a honra de batizar com o próprio nome um asteroide. Um rapaz extraordinário que já acumula vários prêmios antes mesmo de entrar para a faculdade", diz o texto de apresentação da reportagem.

Para conferir o conteúdo na íntegra, clique aqui.

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