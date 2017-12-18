Jovem cientista aquidauanense ganha destaque no Fantástico por prêmios de pesquisa

Inovação
Luiz Fernando da Silva Borges trabalha com engenharia biomédica desde os seus 15 anos e é destaque na imprensa brasileira e internacional
O jovem cientista aquidauanense Luiz Fernando da Silva Borges, que já foi destaque no jornal "O Pantaneiro", ganhou, na noite de ontem (17), mais um espaço para divulgar suas pesquisas e avanços na imprensa nacional: o programa dominical "Fantástico", da Rede Globo, exibiu uma reportagem especial sobre o jovem e seus feitos.
Na matéria, os jornalistas do programa nacional fizeram sua apresentação sobre o rapaz. "Na imensidão do universo, Luiz Fernando da Silva Borges segue numa viagem sem fim ao redor do Sol. Não é piada! É que um jovem cientista de Mato Grosso do Sul teve a honra de batizar com o próprio nome um asteroide. Um rapaz extraordinário que já acumula vários prêmios antes mesmo de entrar para a faculdade", diz o texto de apresentação da reportagem.
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Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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