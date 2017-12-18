Mulher não aceita separação e ameaça homem via WhatsApp

Um homem identificado como M. F. M., de 35 anos, procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana após ser ameaçado por sua ex-amásia, L. A. A. C. T., de 27 anos, que não aceita o fim do relacionamento.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, a mulher teria enviado mensagens de áudio pelo WhatsApp, dizendo coisas como "eu vou te pegar", "vou te bater", "vou quebrar tudo", "vou comprar um revólver e vou te dar um tiro".

O homem, morador do bairro Ovídio Costa I, em Aquidauana, ainda informou que não é a primeira vez que a acusada faz ameaças e, temendo contra a sua integridade física, ele pediu providências.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município.