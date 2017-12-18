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Valor do trabalho

Paixão da família, venda de mel virou educação financeira e realização de sonho para Pedro de 6 anos

Com estudo em primeiro lugar, os pais acreditam que a educação financeira ajudará o filho no futuro.

Daniele Valentin

Publicado em 18/12/2017 às 11:30

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A paixão da família Martins pelas abelhas culminou na exploração da atividade apícola em Aquidauana. A entrada no ramo está prestes a completar um ano e, além da renda extra, instigou o lado empreendedor do pequeno Pedro G. Bulhões Martins, 6 anos, que já realizou o primeiro sonho, comprar um Xbox com o dinheiro do próprio trabalho. Com estudo em primeiro lugar, os pais acreditam que a educação financeira ajudará o filho no futuro.

Os pais do Pedro, o engenheiro agrônomo César Bulhões Martins e a farmacêutica Julia S. Ganzelevitch Martins, explicam que as abelhas se organizam de forma surpreendente, são trabalhadoras ao extremo, disciplinadas e têm muito a ensinar. Além do mel em bisnaga e sachês, a família vende a vela em cera de abelhas.

Os pais iniciaram a atividade há quase um ano e o interesse do filho pelas vendas surgiu durante reuniões familiares. O menino pediu para que fizessem uma ‘vendinha’ com caixa de papelão para colocar na calçada da loja de seus avós paternos. Com o dinheiro arrecadado da venda dos méis, ele poderia comprar um videogame Xbox.

O pai, então, fez de restos de madeira uma banquinha com funcionamento aos sábados das 9h30 às 11h. Pedro vende seus méis e toda renda da lojinha é destinada aos seus sonhos, porém, como forma de incentivo, um sábado por mês, o menino pode usar o dinheiro do dia para comprar algo que deseja.

“Estamos ensinando ao Pedro a importância de valorizar o trabalho, que nada vem de graça”, diz o pai. É interessante perceber como Pedro valoriza seu esforço, compra um brinquedinho que cabe no seu orçamento daquele dia e se preocupa em guardar parte do que arrecadou para por no seu cofrinho”.

O pai de Pedro adaptou em uma bicicleta cargueira um sofá, para levar o filho até a escola. Neste trajeto, o pai oferece o mel para as pessoas e Pedro presencia as negociações, abordagens e as amizades feitas. São nas idas e vindas para o colégio que o menino recebe mais incentivo.

A compra

Após seis meses de Lojinha do Pedro, o menino conseguiu o dinheiro para comprar seu tão sonhado videogame, um Xbox 360. O aparelho usado custou R$ 500 e muito emocionado ao pegar a caixa, Pedro percebeu o valor da conquista.

“A prioridade é e sempre será o estudo, a vendinha do mel é uma educação financeira que, com certeza, acreditamos que fará muita diferença em sua vida profissional e pessoal” garantem os pais.

Preços do mel e derivados:

Vela em cera de abelha - 4,00;
Mel em sachê (10 und) - 5,00;
Mel em bisnaga 250 g - 11,00;
Mel em bisnaga 500 g - 17,00;
Mel em bisnaga 1 kg - 28,00.

A Lojinha do Pedro fica na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, 360, Bairro Centro.

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