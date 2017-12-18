Paróquia Nossa Senhora da Conceição divulga programação da véspera de Natal

Fé
A programação é referente ao quarto domingo do advento
A Paróquia Nossa Senhora da Conceição divulgou a programação referente ao quarto domingo do advento.
De acordo com as informações, no domingo (24), véspera de Natal, Santas Missas serão realizadas às 7h (Nossa Senhora das Dores), 08h30 (Santa Terezinha), 08h30 (Santo Antônio) e 08h30 (Matriz).
Já a Missa do Galo acontecerá a partir das 19h30, com Missa Paroquial, na Igreja Matriz de Aquidauana.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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