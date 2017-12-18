Paróquia Nossa Senhora da Conceição divulga programação da véspera de Natal

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição divulgou a programação referente ao quarto domingo do advento.

De acordo com as informações, no domingo (24), véspera de Natal, Santas Missas serão realizadas às 7h (Nossa Senhora das Dores), 08h30 (Santa Terezinha), 08h30 (Santo Antônio) e 08h30 (Matriz).

Já a Missa do Galo acontecerá a partir das 19h30, com Missa Paroquial, na Igreja Matriz de Aquidauana.