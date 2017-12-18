Prefeitura e parceiros presenteiam milhares de crianças com brinquedos e tarde de lazer

O Estádio Municipal Mário Pinto de Souza (Noroeste) foi tomado por milhares de crianças na tarde do último sábado (16). Sorrisos largos e olhos brilhantes confirmavam a alegria da criançada em participar da tarde de lazer da campanha Natal da Esperança, realizada pela Prefeitura de Aquidauana.

Com o apoio da Fundesporte, a Prefeitura instalou brinquedos infláveis, transformando o gramado do estádio em um playground gigante para a criançada se divertir. Entre uma brincadeira e outra, as crianças se deliciavam com algodão doces e pipocas distribuídas para elas.

“Sabíamos que elas iriam adorar esses brinquedos gigantes. Foi tudo organizado pensando em fazer do sábado, um dia inesquecível para essa criançada”, revelou o secretário de Assistência Social, Marcos Chaves, que coordenou essa etapa da campanha Natal da Esperança.

O ponto alto da festa da criançada no estádio foi o momento em que o prefeito Odilon Ribeiro e a primeira-dama Maria Eliza anunciaram que o Papai Noel havia chegado e os milhares de brinquedos seriam entregues.

As crianças correram para recepcionar o ‘Bom velhinho’. Os pais tentavam capturar o melhor ângulo e registrar em fotos as crianças abraçadas com o Papai Noel e recebendo os brinquedos doados pela prefeitura e seus parceiros.

Foi uma verdadeira força-tarefa na distribuição de brinquedos para as crianças. O prefeito e a primeira-dama, a vice-prefeita Selma Suleiman, o vereador Mauro do Atlântico e secretários municipais se juntaram aos servidores da prefeitura para entregar nas mãos de criança por criança os brinquedos.

“Para nós é mais do que doar milhares de brinquedos e promovermos uma tarde de diversão. É poder presentear essas crianças com o carinho que elas merecem. O retorno de tudo isso nós recebemos ali mesmo no meio do estádio, eram abraços e sorrisos das crianças que nos emocionaram. As esperanças são renovadas”, relatou a primeira-dama Maria Eliza.

O prefeito Odilon Ribeiro conversou com pais e mães no evento e agradeceu por terem atendido ao convite da prefeitura e levarem os filhos para se divertirem na festa do “Natal da Esperança”. “Momentos de alegria e felicidade da nossa gente faz valer o esforço de todos. Nós agradecemos a todas as instituições, empresas, órgãos da imprensa e pessoas da comunidade que foram parceiras e contribuíram para a realização da festa do Natal da Esperança, aqui no estádio para essa criançada toda. A união e o trabalho em equipe proporcionou muita alegria às crianças aquidauanenses. Muito obrigado!”, enalteceu.

Para conseguir presentear os milhares de crianças que compareceram no estádio no sábado, a prefeitura contou com doações de brinquedos feitas pelos cidadãos e pelos parceiros da campanha “Natal da Esperança”: o 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, 9º Batalhão de Engenharia e Combate, 7º Batalhão de Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Estabelecimento Penal de Aquidauana, UFMS, IFMS, Rotary Club, Rotaract Club Aquidauana Universitário, Igreja Avivamento de Deus, Igreja Assembleia de Deus Missões, Igreja Manhã Gloriosa, COPAQ, ABIMC e a Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana.

A parceria se estendeu também no sábado, para o apoio logístico e de segurança no estádio, em que equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar compareceram para auxiliar. O 9º BECmb também montou bases de distribuição de água potável para hidratação do público.