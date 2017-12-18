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Processo para escolha de empresa que fará reforma de poliesportivo começa nesta terça

Exigências legais solicitadas às empresas interessadas serão publicadas em edital

Daniele Valentin

Publicado em 18/12/2017 às 12:30

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A prefeitura de inicia o processo licitatório para a reforma e a reabertura do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana nesta terça-feira (19). Com o projeto arquitetônico concluído, o Departamento de Licitação deve publicar o edital com as exigências às empresas interessadas em concorrer a reforma do poliesportivo.

O convênio de repasse de R$ 505 mil reais para a reforma do poliesportivo, foi assinado pelo prefeito Odilon Ribeiro, no início deste mês, com o governador Reinaldo Azambuja.

Odilon reiterou a preocupação da administração municipal de que o projeto de reforma seja seguido à risca, evitando transtornos no andamento da obra. “Essa é uma obra muito grande, o projeto tem vários detalhes complexos de engenharia e o que esperamos é que as empresas que venham concorrer na licitação pública, se comprometam em seguir o projeto, sejam idôneas, responsáveis e com capacidade técnica de execução de obras com essa tipologia como essa do nosso poliesportivo. É um sonho dos aquidauanenses saindo do papel para um canteiro de obras”, destacou o prefeito.

O secretário Ronaldo explicou que essa obra do poliesportivo demanda muita responsabilidade técnica. “Essa obra é de grande porte, não é para empresas aventureiras, sem condições mínimas de recursos técnicos e financeiros ou sem experiência em realizar obras dessa envergadura. Uma obra mal feita gera riscos aos ocupantes de atividades esportivas, por isso, o prefeito tem frisado para nossa equipe, que a fiscalização e o acompanhamento dessa obra deverá ser diário, será um dever de casa da equipe”, pontuou.

A equipe da Secretaria de Planejamento de Aquidauana juntamente com técnicos especializados na área de infraestrutura acabaram de concluir uma das etapas mais importantes, que é a elaboração do projeto para aprovação. O referido projeto recebeu um laudo consistente assegurando que o prédio atual do ginásio não precisará ser demolido.

O secretário municipal de Planejamento, Ronaldo Ângelo explicou que a reforma do poliesportivo para os técnicos já começou, pois antes de cimento e ferragens serem utilizados, é necessário ter a estrutura arquitetônica e de engenharia bem elaborada no papel, para conduzir a equipe que tocará a obra. Ronaldo disse ainda que dois fatores nessa obra do poliesportivo já sinalizam como positivos para o município

“O primeiro é que com a autonomia administrativa dada pelo prefeito Odilon Ribeiro, conseguimos organizar uma equipe técnica que se dedicou com afinco na elaboração e terminou a tempo o projeto de reforma do poliesportivo, sem necessidade da prefeitura gastar com a contratação de técnicos externos para essa fase. O segundo fator positivo é que não precisaremos demolir todo o ginásio e começar do zero. Esses dois fatores trazem economicidade para aos cofres públicos”, explicou o secretário de planejamento.

Convênio

O convênio para reforma do Poliesportivo de Aquidauana está orçado em R$ 505 mil reais, que são financiados pelo Governo do Estado via Fundesporte e Fundo de Investimentos Esportivos (FIE/MS). Deste montante de R$ 505 mil, a Prefeitura de Aquidauana irá destinar uma contrapartida de R$ 45 mil reais, provenientes de recursos próprios do município, que o prefeito Odilon Ribeiro assegurou durante os últimos meses para que a obra aconteça, pois sem contrapartida municipal, convênios públicos como este do poliesportivo, não são firmados.

Segundo o prefeito, outra preocupação da Administração Municipal é com boa aplicação dos recursos destinados para essa reforma. “Foi tão difícil de conseguirmos esse recurso, pois a crise afetou os cofres públicos. Então, cada centavo destinado ao poliesportivo, deve ser bem aplicado. É recurso dos nossos impostos, devolvidos pelo Estado, somado a contrapartida da Prefeitura, que serão investidos para termos nosso poliesportivo de portas abertas novamente para nossa comunidade utilizar”, finalizou o prefeito Odilon.

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