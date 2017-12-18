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VÍDEO: aquidauanense canta com Bruno, da dupla com Marrone, durante show em SP

‘Palinha’ ocorreu durante evento da Polishop no último sábado (16)

Daniele Valentin

Publicado em 18/12/2017 às 10:15

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Crédito do vídeo: DValentim

O cantor e morador de Aquidauana Miller Trifér ‘deu uma palinha’ com o Bruno, da dupla com Marrone, durante evento da Polishop no último sábado (16), em São Paulo. Cantando ‘Amor de Carnaval o sul-mato-grossense chamou a atenção de um dos maiores ícones da música sertaneja romântica do Brasil.

Em entrevista ao Jornal O Pantaneiro, Miller lembrou do nervosismo de estar diante de um ídolo, mas também ressaltou a importância de nunca desistir dos sonhos.

“A gente aprende que nunca devemos desistir de nossos sonhos. Eu não desisti.  Eu tremia igual vara verde. Ele é um cara muito humilde, pois parou o show dele pra dar uma oportunidade a um cara que ele nem conhecia, nem sabia se eu cantava ou não”, diz.

Miller conta que a plateia presente no evento deu muita força, pois vibrava e gritava junto.

“Foi muito massa. O povo tudo vibrando e gritando junto. Ao fundo no vídeo dá pra ver João Apolinário fundador e presidente da Polishop e Gilberto Guilti diretor do canal Polishop com Você, tentando ver e se perguntando: quem é esse aí?”, finalizou.

Assista ao vídeo:

 

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