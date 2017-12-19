Adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas

Aquidauana
Apreensão foi feita na noite da última segunda-feira (18), por volta de 21h
Na noite da última segunda-feira (18), por volta de 21h, dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos por tráfico de drogas no Nova Aquidauana e na Vila Trindade.
De acordo com as informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar, a apreensão foi realizada ainda na execução da "Operação Boas Festas", pelas Equipes Agência Local de Inteligência e Getam do 7º BPM, que receberam denúncia anônima sobre a prática do crime nos endereços citados.
Inicialmente os policiais foram até a residência no Nova Aquidauana e lá encontrar uma imensa movimentação de pessoas. Ao avistarem a viatura, os dois adolescentes envolvidos no caso jogaram um pacote contendo uma porção de maconha. No interior da casa pertencente a um deles, durante a revista, foi encontrada outra porção do mesmo produto. Em seguida, o outro menor disse que em sua casa também havia droga. Dessa forma, os policiais foram até o local e encontraram 8 tabletes do entorpecente, pesando aproximadamente 7kg.
Após o fato, a droga e os jovens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia do município, para as providências cabíveis.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS