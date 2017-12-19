Adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas

Na noite da última segunda-feira (18), por volta de 21h, dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos por tráfico de drogas no Nova Aquidauana e na Vila Trindade.

De acordo com as informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar, a apreensão foi realizada ainda na execução da "Operação Boas Festas", pelas Equipes Agência Local de Inteligência e Getam do 7º BPM, que receberam denúncia anônima sobre a prática do crime nos endereços citados.

Inicialmente os policiais foram até a residência no Nova Aquidauana e lá encontrar uma imensa movimentação de pessoas. Ao avistarem a viatura, os dois adolescentes envolvidos no caso jogaram um pacote contendo uma porção de maconha. No interior da casa pertencente a um deles, durante a revista, foi encontrada outra porção do mesmo produto. Em seguida, o outro menor disse que em sua casa também havia droga. Dessa forma, os policiais foram até o local e encontraram 8 tabletes do entorpecente, pesando aproximadamente 7kg.

Após o fato, a droga e os jovens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia do município, para as providências cabíveis.