Após desentendimento, homem ameaça irmão via WhatsApp

Na tarde desta terça-feira (19), um jovem procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para registrar uma ameaça que sofreu do próprio irmão via aplicativo WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 30 anos, entrou em contato com a vítima pelo WhatsApp e, lá, enviou mensagens de áudio dizendo "eu vou meter uma bala na sua cara", ameaçando o irmão.

Para a equipe policial, ele informou que o fato se deve a um desentendimento familiar que vem ocorrendo há vários anos, não entrando em maiores detalhes sobre o assunto.

Agora, o caso está sob investigação da Polícia Civil do município.