Após desentendimento, homem ameaça irmão via WhatsApp

Aquidauana
Caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Aquidauana
Na tarde desta terça-feira (19), um jovem procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para registrar uma ameaça que sofreu do próprio irmão via aplicativo WhatsApp.
De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 30 anos, entrou em contato com a vítima pelo WhatsApp e, lá, enviou mensagens de áudio dizendo "eu vou meter uma bala na sua cara", ameaçando o irmão.
Para a equipe policial, ele informou que o fato se deve a um desentendimento familiar que vem ocorrendo há vários anos, não entrando em maiores detalhes sobre o assunto.
Agora, o caso está sob investigação da Polícia Civil do município.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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