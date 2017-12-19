Com BMW, bebidas e drogas, homem aliciava e estuprava meninas em Aquidauana

Um homem de 29 anos, identificado como Aldemir de Oliveira Falcão de Souza, foi preso na tarde desta segunda-feira (18) por estupro de uma criança de 11 anos, duas de 12 e uma adolescente de 15 anos. Conforme a Polícia Civil, com um BMW, o homem aliciava, embriagava, drogava e em seguida estuprava as vítimas.

A Agência Local de Inteligência - Serviço Reservado da PM -, já havia recebido diversas denúncias de que um homem em uma BMW 320I de cor prata, circulava por bairros de Aquidauana para aliciar crianças e adolescentes para o uso drogas, bebidas e abuso sexual.

Por volta das 17h50, desta segunda-feira, após novas informações a PM acionou equipes da Rotai (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) e Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas), que após campana abordaram o suspeito quando saía da Vila Trindade e seguia para o Bairro Nova Aquidauana.

O homem desceu do carro com a bermuda aberta, segurando com uma das mãos, e no interior do veículo estavam quatro meninas, uma delas completamente embriagada. Em buscas no veículo, os policiais encontraram vários preservativos, duas porções de maconha e latas de cerveja. O Conselho Tutelar foi acionado e a polícia retornou à casa localizada na Vila Trindade.

Na residência, os militares encontraram mais 18 preservativos, quatro porções de maconha, chinelo de uma das crianças, três vibradores, cinco géis lubrificantes, duas lingeries, cinco garrafas de cachaça, vodka, energéticos, além de oito latas de cerveja. O homem foi preso e permaneceu em silencio, pois só falaria na presença de um advogado.

Aliciamento e estupros

Suspeito e vitimas foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. Durante declarações, uma das vítimas disse que a adolescente de 15 anos recebia dinheiro para levar as demais crianças até o local combinado.



Segundo relato de outra vítima de 11 anos, após ser embriagada teria sido trancada em um quarto e segurada por outra adolescente de 12 anos, para ser estuprada pelo suspeito. O estupro ocorreu enquanto as demais consumiam bebidas no sofá da sala.

Todas as meninas foram levadas até o Imol (Instituto Médico de Odontologia Legal) para exames que compravam os abusos. Vale lembrar, que independentemente se a relação sexual foi consentida pelas adolescentes, três são menores de 14 anos, o que configura o crime de estupro de vulnerável.

Crimes

Aldemir foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, corrupção de menores, tráfico de drogas, fornecer bebiba alcoólica a criança e adolescente e por corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos ou induzir a praticá-la.