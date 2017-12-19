Inmet emite alerta de tempestade para esta terça-feira

A terça-feira (18) começou nublada e conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) há risco de tempestade, além de pancadas de chuva para as cidades de Aquidauana, Anastácio e região no período da tarde. As temperaturas variam entre 23°C e 33°C.

O aviso de tempestade traz grau de severidade com perigo potencial, e teve início às 17h10 de ontem, segunda-feira (18) com final para esta terça-feira (19).

Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Instruções

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha outras informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).