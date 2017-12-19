Marido chega bêbado e tem dentes quebrados pela mulher na Vila Pinheiro

Aquidauana
Homem teria chegado agressivo e tentado agredir familiares
Um homem de 53 anos teve dois dentes quebrados depois de chegar embriagado e agressivo em casa na noite desta segunda-feira (18), na Vila Pinheiro, em Aquidauana.
Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada ela própria esposa, que relatou ter discutido com o marido depois que o chegou bêbado e tentando agredir os familiares.
Mesmo com a chegada da polícia, o homem continuou agressivo e teve que ser contido com usou de algemas.
O homem foi apresentado com escoriações no joelho, e dois dentes quebrados, que segundo o mesmo causado devido luta corporal com sua esposa.
Ainda na delegacia, a polícia encontrou após busca pessoal uma faca de aproximadamente 10 cm de lamina escondida na cueca do homem. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e porte de arma.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
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