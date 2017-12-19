Marido chega bêbado e tem dentes quebrados pela mulher na Vila Pinheiro

Um homem de 53 anos teve dois dentes quebrados depois de chegar embriagado e agressivo em casa na noite desta segunda-feira (18), na Vila Pinheiro, em Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada ela própria esposa, que relatou ter discutido com o marido depois que o chegou bêbado e tentando agredir os familiares.

Mesmo com a chegada da polícia, o homem continuou agressivo e teve que ser contido com usou de algemas.

O homem foi apresentado com escoriações no joelho, e dois dentes quebrados, que segundo o mesmo causado devido luta corporal com sua esposa.

Ainda na delegacia, a polícia encontrou após busca pessoal uma faca de aproximadamente 10 cm de lamina escondida na cueca do homem. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e porte de arma.