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Beleza Aquidauanense

Pequena Raiane vence Beleza Fashion Brasil e representará o País no exterior

Conceituado concurso foi realizado em Campo Grande entre os dias 15 e 17 de dezembro

Schimene Duque Weber

Publicado em 19/12/2017 às 14:00

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Crédito do vídeo: Schimene Weber

A pequena aquidauanense Raiane Damasceno, de 10 anos, impressionou os jurados do concurso Beleza Fashion Brasil e conquistou o título de grande campeã na categoria juvenil, recebendo as faixas de 'Miss Brasil Elegância' e 'Miss Brasil Face Of The Américas 2018'. Agora, ela representará o Brasil no concurso internacional que será realizado em março, na Cartagena das Índias, na Colômbia.

O título, muito comemorado por todos, foi conquistado em Campo Grande, entre os dias 15 e 17 de dezembro, datas de realização do evento. "Ela representou muito bem o nosso estado com os títulos que já trouxe até agora. O momento é de preparar para o exterior", explicou uma pessoa da família.

Evento

O Beleza Fashion Brasil é dos mais respeitados concursos de beleza do Brasil, premiado em vários países como o melhor evento de crianças e adolescente da América Latina.

Um concurso de beleza que impulsiona diversão, amizade, confiança, beleza interior e liberdade de escolha para todas as belezas e idades, captura memória, celebra a cultura e construí uma base de atributos pessoais que leva para toda a vida de uma Miss que nele participa.

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