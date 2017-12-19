Pequena Raiane vence Beleza Fashion Brasil e representará o País no exterior

Beleza Aquidauanense
Conceituado concurso foi realizado em Campo Grande entre os dias 15 e 17 de dezembro
Crédito do vídeo: Schimene Weber
A pequena aquidauanense Raiane Damasceno, de 10 anos, impressionou os jurados do concurso Beleza Fashion Brasil e conquistou o título de grande campeã na categoria juvenil, recebendo as faixas de 'Miss Brasil Elegância' e 'Miss Brasil Face Of The Américas 2018'. Agora, ela representará o Brasil no concurso internacional que será realizado em março, na Cartagena das Índias, na Colômbia.
O título, muito comemorado por todos, foi conquistado em Campo Grande, entre os dias 15 e 17 de dezembro, datas de realização do evento. "Ela representou muito bem o nosso estado com os títulos que já trouxe até agora. O momento é de preparar para o exterior", explicou uma pessoa da família.
Evento
O Beleza Fashion Brasil é dos mais respeitados concursos de beleza do Brasil, premiado em vários países como o melhor evento de crianças e adolescente da América Latina.
Um concurso de beleza que impulsiona diversão, amizade, confiança, beleza interior e liberdade de escolha para todas as belezas e idades, captura memória, celebra a cultura e construí uma base de atributos pessoais que leva para toda a vida de uma Miss que nele participa.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS