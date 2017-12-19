Prefeitura de Aquidauana paga hoje o 13º dos servidores municipais

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro anunciou na última sexta-feira (15), que a Prefeitura de Aquidauana iria pagar o 13º salário dos servidores municipais nesta terça-feira, 19.

Na manhã de hoje todos os servidores municipais da Prefeitura de Aquidauana já puderam ter acesso ao pagamento do 13º salário, quitado pela Administração Municipal de forma integral.

Aquidauana é uma das poucas cidades do Estado em que os servidores municipais estão conseguindo receber o 13º salário integral, ou seja, que não foi pago de forma parcelada. Conforme informações da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), está muito difícil das prefeituras conseguirem fechar as contas, inclusive há possibilidade do não pagamento do 13º salário dos servidores municipais por parte de vários municípios, em que os prefeitos não dispõem de dinheiro em caixa para honrar com esse e outros compromissos administrativos.

Sobre as condições para quitar o 13º salário dos servidores municipais de Aquidauana, o prefeito explicou que foi necessário priorizar o equilíbrio financeiro e ter a responsabilidade de toda a equipe em trabalhar com os ‘pés no chão’, cientes dos recursos que tinham disponíveis e das prioridades do município, dentre elas, manter em dia o salário dos servidores.

“Temos mantido rigorosamente em dia o pagamento mensal do funcionalismo. A crise colocou muitas cidades em condições de nem terem como pagar o salário do mês, que dirá o 13º. Não temos muitos recursos, mas nos organizamos e programamos esse pagamento do 13º salário para ser feito de uma única vez a todos os servidores. Pagar em dia é para nós uma forma de respeitar e reconhecer a importância do funcionalismo público para gestão” pontuou o prefeito.

Com o pagamento na conta dos servidores municipais, os recursos injetados na economia local motivam e geram expectativas para os comerciantes locais. “Muitos servidores estavam aguardando o 13º salário para vir quitar as contas, comprar os presentes de natal e, até mesmo, dá uma renovada no guarda-roupa aproveitando as ofertas do fim de ano”, contou o gerente de uma loja de confecções em Aquidauana.