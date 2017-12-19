Sem tempo para chegar ao hospital, equipe do Samu realiza parto de bebê

A equipe do Samu (Serviço Móvel de Urgência) de Aquidauana foi acionada, na manhã da última segunda-feira (18), para levar uma gestante de 24 anos, identificada como A. C. D. D., que estava em trabalho de parto, para o Hospital Regional de Aquidauana.

Ao chegar na residência, a equipe composta pelo Técnico de Enfermagem Marcos Cezar Firmo e o Condutor Socorrista Adonis Gregório não conseguiu sequer fazer o deslocamento para o hospital. O parto aconteceu na própria viatura.

Após os primeiros procedimentos, a mãe e o bebê foram levados para a Maternidade do Hospital Regional.