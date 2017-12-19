Sem tempo para chegar ao hospital, equipe do Samu realiza parto de bebê

Vida
Caso emocionante aconteceu na última segunda-feira (18)
A equipe do Samu (Serviço Móvel de Urgência) de Aquidauana foi acionada, na manhã da última segunda-feira (18), para levar uma gestante de 24 anos, identificada como A. C. D. D., que estava em trabalho de parto, para o Hospital Regional de Aquidauana.
Ao chegar na residência, a equipe composta pelo Técnico de Enfermagem Marcos Cezar Firmo e o Condutor Socorrista Adonis Gregório não conseguiu sequer fazer o deslocamento para o hospital. O parto aconteceu na própria viatura.
Após os primeiros procedimentos, a mãe e o bebê foram levados para a Maternidade do Hospital Regional.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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