Condutores sem CNH se envolvem em acidente no Bairro Alto e dois ficam feridos

Aquidauana
A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Doutor Sabino com a Teodoro Cafaro
Duas pessoas ficaram feridas durante um acidente entre um carro e uma motocicleta por volta das 23h30 desta terça-feira (19), no Bairro Alto. A colisão ocorreu no cruzamento das Ruas Doutor Sabino com a Teodoro Cafaro e ambos os condutores não tinham CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente de trânsito e no local constatou que os dois condutores envolvidos não possuíam CNH.
Os passageiros da motocicleta, de 27 e 40 anos, foram levados ao Pronto Socorro de Aquidauana, onde ficaram em observação médica. O condutor do carro foi levado ´`a Delegacia de Polícia Civil, sem lesões corporais aparentes.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e falta de permissão ou habilitação para dirigir – trânsito.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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