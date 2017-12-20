Condutores sem CNH se envolvem em acidente no Bairro Alto e dois ficam feridos

Duas pessoas ficaram feridas durante um acidente entre um carro e uma motocicleta por volta das 23h30 desta terça-feira (19), no Bairro Alto. A colisão ocorreu no cruzamento das Ruas Doutor Sabino com a Teodoro Cafaro e ambos os condutores não tinham CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente de trânsito e no local constatou que os dois condutores envolvidos não possuíam CNH.

Os passageiros da motocicleta, de 27 e 40 anos, foram levados ao Pronto Socorro de Aquidauana, onde ficaram em observação médica. O condutor do carro foi levado ´`a Delegacia de Polícia Civil, sem lesões corporais aparentes.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e falta de permissão ou habilitação para dirigir – trânsito.