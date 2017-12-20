Flagrado empinando, jovem tenta fugir da PM em ‘zigue-zague’ e furando sinais, mas acaba preso

Um jovem de 18 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (20) depois de ser flagrado empinando uma motocicleta e tentar fugir da Polícia Militar em uma perseguição perigosa, de Aquidauana a Anastácio.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Getam (Grupamento Especial Tático de Motos) flagrou o momento que o jovem empinava a motocicleta pela Rua Sete de Setembro, esquina com a Rua Manoel Aureliano da Costa.

Os militares iniciaram um acompanhamento tático por algumas ruas do Centro, ordenando a parada com sirenes e giroflex ligados. Porém, o jovem começou a pilotar em ‘zigue-zague’, cruzando semáforos vermelhos, atravessando cruzamentos preferenciais e colocando em risco a vida de outras pessoas.

Após perder o jovem de vista, os militares solicitaram apoio de outras viaturas e uma equipe de Anastácio e Rotai visualizaram a motocicleta cruzando pela Ponte Velha para a cidade de Anastácio.

As outras duas equipes policiais deram ordem de parada, mas o jovem continuou a fuga pelas ruas de Anastácio, até ser abordado em frente à sua casa.

A mãe do jovem se apresentou e ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil e a motocicleta foi encaminhada ao pátio do Detran de Aquidauana. O caso foi registrado como direção perigosa de veículo na via pública – LCP e falta de permissão ou habilitação para dirigir – transito.