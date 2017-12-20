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Idosa de 105 anos diz que receita da vida é a felicidade

A simpática senhora disse que 'não tem muita experiência' sobre as coisas do mundo, mas que a receita da vida é a felicidade

Schimene Duque Weber

Publicado em 20/12/2017 às 08:14

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A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" conversou, na tarde desta segunda-feira (18), com a idosa Marcelícia Rodrigues, de 105 anos, e recebeu bons conselhos sobre a vida. 

Ela, que é de origem humilde e que perdeu o marido há 47 anos, esbanja sorrisos e doses de otimismo, mesmo em uma cadeira de rodas. "Olha, eu não tenho experiência sobre o mundo, não. Só tenho felicidade. O segredo para chegar aqui é ser feliz. Eu levanto 5h, já venho para a beira do forno esquentar a água para o meu mate, e todo dia eu faço isso tranquila, sempre com alegria", disse. 

Sob os cuidados de seu filho Vicente Cáceres, ela demonstra gratidão. "Meu filho mora comigo e cuida de mim. Não tenho filha, mas ele vale por duas meninas. É difícil a gente achar um homem que cuide da mãe desse jeito que ele cuida de mim. Tem uns que vão embora e nem ligam. Esse aqui, não. Eu tô doente, ele tá me cuidando. Não tenho queixas sobre ele, não. Desde que meu marido morreu, ele está comigo", explicou.

Conversando com nossa equipe, o filho de 70 anos contou mais um pouco sobre o seu convívio com a mãe. "Mesmo depois que meu pai faleceu, ela era muito ativa, mas há uns dez anos teve que amputar a perna. Eu já passei muita humilhação cuidando dela, pessoas que são muito invasivas dizem que a gente é casado. Imagina?", disse, com um tom de tristeza na voz.

Ele ainda continuou, explicando que, mesmo nas dificuldades, precisa enfrentar o que vier pelo bem da família. "Apesar de tudo, eu não desisto de cuidar dela, porque mãe é uma só. A gente passa humilhação, mas tem que relevar. As pessoas que pensam desse jeito são vazias. Nós que temos Deus na nossa vida, sabemos que estamos fazendo a nossa parte. Como eu já disse, mãe é uma só. A gente teve problema de família, teve separação da família, mas ela tem que ter uma vida em paz. Não pode viver uma vida amarga. Temos que fazer o máximo por ela. A gente tenta de tudo para deixar ela feliz", finalizou.


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