Ladrão furta casa em plena luz do dia e deixa chaves na calçada no Bairro Arara Azul

Aquidauana
Vítima afirma que deixou a porta trancada e a encontrou encostada, porém se sinais de arrombamento
Uma mulher de 59 anos teve a casa invadida entre às 14h45 e 16h30 desta terça-feira (19), no Bairro Arara Azul, em Aquidauana. Além de furtar pertences, ladrão revirou toda a casa e deixou chaves na calçada.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima mora com a neta e ambas permaneceram fora da casa neste período. Ao retornar, se depararam com a casa revirada, objetos furtados e a chave que dá acesso aos fundos da residência jogada na calçada.
A vítima afirma que deixou a porta trancada e a encontrou encostada, porém se sinais de arrombamento. O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS