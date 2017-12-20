Ladrão furta casa em plena luz do dia e deixa chaves na calçada no Bairro Arara Azul

Uma mulher de 59 anos teve a casa invadida entre às 14h45 e 16h30 desta terça-feira (19), no Bairro Arara Azul, em Aquidauana. Além de furtar pertences, ladrão revirou toda a casa e deixou chaves na calçada.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima mora com a neta e ambas permaneceram fora da casa neste período. Ao retornar, se depararam com a casa revirada, objetos furtados e a chave que dá acesso aos fundos da residência jogada na calçada.

A vítima afirma que deixou a porta trancada e a encontrou encostada, porém se sinais de arrombamento. O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.