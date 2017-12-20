Mãe procura por filho que saiu de casa para ir ao Caps e não retornou

Uma mulher de 59 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana para registrar o desaparecimento do filho, Reinaldo do Espirito Santo, de 35 anos, que saiu do Caps do município, às 13h30 de ontem, e até agora não retornou.

Conforme a familiar, o filho faz tratamento na unidade e desde que saiu do local, na tarde de ontem, não voltou para casa. A mulher relatou que já procurou em todos os lugares onde ele poderia estar e sem notícias decidiu registar na polícia.

Reinaldo que está de cabelo curto, saiu de casa com uma camiseta preta, escrito “Ungidos dos Rei’, calção preto e tênis azu.