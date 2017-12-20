Mãe procura por filho que saiu de casa para ir ao Caps e não retornou

Aquidauana
Homem foi visto pela última vez às 13h30 desta terça-feira (19)
Uma mulher de 59 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana para registrar o desaparecimento do filho, Reinaldo do Espirito Santo, de 35 anos, que saiu do Caps do município, às 13h30 de ontem, e até agora não retornou.
Conforme a familiar, o filho faz tratamento na unidade e desde que saiu do local, na tarde de ontem, não voltou para casa. A mulher relatou que já procurou em todos os lugares onde ele poderia estar e sem notícias decidiu registar na polícia.
Reinaldo que está de cabelo curto, saiu de casa com uma camiseta preta, escrito “Ungidos dos Rei’, calção preto e tênis azu.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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