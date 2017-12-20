Motorista perde controle da direção e capota Siena às margens da MS-345

Aquidauana
Trecho fica a 8 km de Aquidauana; vítima foi encontrada por amigo que passava pela região
Um homem de 40 anos, identificado como Oreste Malheiro Vaz se envolveu em uma capotagem após perder o controle da direção de um veículo Siena, na manhã desta quarta-feira (20). O acidente ocorreu na MS-345, a 8 km de Aquidauana.
Conforme apurado pela reportagem do Jornal O Pantaneiro, a vítima é moradora da Aldeia Limão Verde e voltava para casa quando se envolveu no acidente.
Um amigo da vítima, que passava pela região no momento, viu o carro com as rodas para cima e reconheceu o carro. Imediatamente, ajudou Oreste a sair do veículo e acionou o Corpo de Bombeiros.
Oreste foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com um corte na testa e dores pelo corpo. A vítima foi levada ao Pronto Socorro de Aquidauana.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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