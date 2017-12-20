Mulher furta supermercado e acaba flagrada por câmeras de segurança

Na manhã desta quarta-feira (20), uma mulher ainda não identificada foi flagrada furtando um supermercado no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por W. V., de 49 anos, que é vigilante do comércio, ele percebeu a movimentação suspeita através das imagens das câmeras de segurança instaladas no local. Segundo ele, a criminosa colocou, dentro de uma sacola de cor amarela, um par de chinelos e um par de botinas e, em seguida, saiu sem pagar.

Ele ainda informou que foi atrás dela e começou a puxar conversa, uma vez que não tinha certeza sobre os fatos até então, mas ela se mostrou muito nervosa e disse que estava "esperando uma amiga". Ele, então, tirou uma foto da placa da motocicleta em que a autora estava e, em seguida, reabriu as imagens, confirmando o crime, mas a mulher já teria saído do local.

A Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana investiga o caso.