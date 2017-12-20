PMA captura tamanduá-bandeira na Marechal Mallet

Meio Ambiente
Captura foi realizada na manhã desta quarta-feira (20)
Crédito do vídeo: Schimene Weber
A Polícia Militar Ambiental capturou, na manhã desta quarta-feira (20), um tamanduá-bandeira que estava na Rua Marechal Mallet, em Aquidauana.
Informações dão conta de que o animal estava acuado no local, uma vez que muitas pessoas se aproximavam para tirar fotos e gravar vídeos da aparição, que já é comum no município.
De acordo com os policiais, o tamanduá-bandeira foi cercado com alguns pallets e, em seguida, foi colocado na gaiola para a transferência e realização da soltura, feita na margem da MS-419, onde há mata. Sem machucados, ele foi devolvido ao seu habitat natural.
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