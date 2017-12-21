Após bebedeira, pai tenta agredir filho no Bairro Alto

Vias de fato
Caso ocorreu na noite da última quarta-feira (20)
Um jovem de 20 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na noite da última quarta-feira (20) para denunciar seu pai que, após chegar em casa embriagado, teria tentado agredí-lo fisicamente no Bairro Alto.
De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 20h, o autor chegou na residência e iniciou uma discussão, sendo que, em determinado momento, partiu para cima de seu filho, tentando agredí-lo. O jovem se esquivava, mas seu pai continuava com a atitude violenta, aparentemente sem motivações além da embriaguez.
Ainda de acordo com a vítima, o homem já havia sido detido anteriormente por esse mesmo motivo.
A Polícia Civil assumiu o caso e segue com as providências pertinentes.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS