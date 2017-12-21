Após bebedeira, pai tenta agredir filho no Bairro Alto

Um jovem de 20 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na noite da última quarta-feira (20) para denunciar seu pai que, após chegar em casa embriagado, teria tentado agredí-lo fisicamente no Bairro Alto.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 20h, o autor chegou na residência e iniciou uma discussão, sendo que, em determinado momento, partiu para cima de seu filho, tentando agredí-lo. O jovem se esquivava, mas seu pai continuava com a atitude violenta, aparentemente sem motivações além da embriaguez.

Ainda de acordo com a vítima, o homem já havia sido detido anteriormente por esse mesmo motivo.

A Polícia Civil assumiu o caso e segue com as providências pertinentes.