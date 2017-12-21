Tempo nublado e com chuva deve seguir até a véspera do Natal

Previsão do tempo
Alerta de tempestade continua em MS
A quinta-feira (21) começou nublada e devem ocorrer pancadas de chuvas em todo o Mato Grosso do Sul. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) as temperaturas variam entre 26°C e 33°C.
O Instituto emitiu aviso de chuvas intensas, com grau de severidade considerado de perigo potencial. O aviso teve início às 14h de quarta-feira, com fim previsto para a manhã desta quinta-feira.
O clima de verão, com momentos nublados e pancadas de chuvas deve seguir até a véspera de natal. Então é bom se programar.
Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 Km/h). É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Instruções
Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Obtenha outras informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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