Tempo nublado e com chuva deve seguir até a véspera do Natal

A quinta-feira (21) começou nublada e devem ocorrer pancadas de chuvas em todo o Mato Grosso do Sul. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) as temperaturas variam entre 26°C e 33°C.

O Instituto emitiu aviso de chuvas intensas, com grau de severidade considerado de perigo potencial. O aviso teve início às 14h de quarta-feira, com fim previsto para a manhã desta quinta-feira.

O clima de verão, com momentos nublados e pancadas de chuvas deve seguir até a véspera de natal. Então é bom se programar.

Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 Km/h). É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Instruções

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha outras informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).