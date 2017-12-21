Trabalhador deixa celular em área externa de loja e tem aparelho furtado

Um trabalhador de 42 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na tarde desta quinta-feira (21) para comunicar um furto de celular ocorrido na R. Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, horas antes da denúncia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o fato ocorreu quando a vítima estava fazendo um serviço de construtor em uma fachada de um comércio neste endereço. Ele estaria sozinho e, após ausentar-se brevemente da área externa, percebeu a falta do celular, mas quando voltou para procurar, ele já não estava lá.

O furto foi registrado pela Polícia Civil para procedimentos cabíveis.