Trabalhador deixa celular em área externa de loja e tem aparelho furtado

Furto
Caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (21)
Um trabalhador de 42 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na tarde desta quinta-feira (21) para comunicar um furto de celular ocorrido na R. Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, horas antes da denúncia.
De acordo com o boletim de ocorrência, o fato ocorreu quando a vítima estava fazendo um serviço de construtor em uma fachada de um comércio neste endereço. Ele estaria sozinho e, após ausentar-se brevemente da área externa, percebeu a falta do celular, mas quando voltou para procurar, ele já não estava lá.
O furto foi registrado pela Polícia Civil para procedimentos cabíveis.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS