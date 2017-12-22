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Superação

Após incêndio, proprietário de comércio de derivados de carne tenta se reerguer

Dificuldades financeiras que surgiram após o fogo preocupam o proprietário, que já conseguiu ajuda de muita gente, mas permanece em débito

Schimene Duque Weber

Publicado em 22/12/2017 às 18:12

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O proprietário do comércio de derivados de carne, localizado no Bairro Alto, em Aquidauana, Lourenço J. M., de 53 anos, tenta se reerguer após o incêndio que atingiu o local, em junho deste ano.

Ele conversou na tarde desta sexta-feira (22) com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" e explicou que essa fase não anda fácil. "Deu praticamente uma perda total. Hoje, eu consegui reconstruir o local, mas a venda ainda está mais ou menos. Até agora, eu não consegui equilibrar as nossas contas com as do frigorífico, porque nós tínhamos um acordo mensal e eu já estou devendo há mais de 50 dias", explicou.

O proprietário ainda conta que o problema financeiro aconteceu no momento em que o fogo tomou conta. "A gente fazia o pagamento de 30 em 30 dias, mas eu precisei encaminhar todo o dinheiro que deveria ir para eles, para a reforma. Muita gente me ajudou, fizeram pasteladas, pizzas, mas eu ainda estou em débito", pontuou.

Agora, Lourenço deposita suas esperanças nas vendas de final de ano. "Vamos ver se agora, no final do mês, eu consigo vender mais, principalmente a linguiça, que sai bastante. Essa época do Natal é uma esperança para mim", finalizou.

Serviço

A casa de carnes fica localizada na R. Duque de Caxias, no Bairro Alto. O telefone para falar com o proprietário é o (67) 9 9941-9870.

 

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