Bêbado, homem é preso pilotando moto sem capacete no Bairro Previsul

No flagra
Quando a PM chegou, o homem perdeu controle e caiu com o veículo
Um homem de 39 ano foi preso depois de ser flagrado pilotando uma motocicleta Bros, embriagado e sem capacete por ruas do Bairro Previsul, em Aquidauana, na noite desta quinta-feira (22).
Conforme o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi chamada e no local se deparou com o suspeito, pilotando em visível estado de embriaguez. Quando a viatura se aproximou o motociclista perdeu o controle e caiu com o veículo.
O home foi detido e levado até a 1ª Delegacia de Policial de Aquidauana. O caso foi registrado como conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência – transito.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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