Bêbado, homem é preso pilotando moto sem capacete no Bairro Previsul

Um homem de 39 ano foi preso depois de ser flagrado pilotando uma motocicleta Bros, embriagado e sem capacete por ruas do Bairro Previsul, em Aquidauana, na noite desta quinta-feira (22).

Conforme o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi chamada e no local se deparou com o suspeito, pilotando em visível estado de embriaguez. Quando a viatura se aproximou o motociclista perdeu o controle e caiu com o veículo.

O home foi detido e levado até a 1ª Delegacia de Policial de Aquidauana. O caso foi registrado como conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência – transito.