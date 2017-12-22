Dias quentes com pancadas de chuvas à tarde seguem até o Natal

Previsão do tempo
Temperaturas variam entre 24°C e 34°C
Desta sexta-feira (22) até o Natal (25), os dias seguem quentes, porém umidos em Mato Grosso do Sul, promovendo pancadas de chuva com trovoadas, especialmente a partir da tarde. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) as temperaturas variam entre 24°C e 34°C.
No final de sábado (23) e madrugada de domingo (24) uma baixa pressão se configura sobre o Paraguai. Nesse dia, o tempo estará nublado com tempestade sobre o sul e leste; nas demais áreas do estado ocorrem pancadas de chuva com trovoadas à tarde.
Na segunda-feira (25) o tempo começa parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no decorrer da tarde, exceto no noroeste do estado onde a possibilidade de chuva é menor.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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