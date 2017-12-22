Dias quentes com pancadas de chuvas à tarde seguem até o Natal

Desta sexta-feira (22) até o Natal (25), os dias seguem quentes, porém umidos em Mato Grosso do Sul, promovendo pancadas de chuva com trovoadas, especialmente a partir da tarde. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) as temperaturas variam entre 24°C e 34°C.

No final de sábado (23) e madrugada de domingo (24) uma baixa pressão se configura sobre o Paraguai. Nesse dia, o tempo estará nublado com tempestade sobre o sul e leste; nas demais áreas do estado ocorrem pancadas de chuva com trovoadas à tarde.

Na segunda-feira (25) o tempo começa parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no decorrer da tarde, exceto no noroeste do estado onde a possibilidade de chuva é menor.