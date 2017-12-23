Homem é preso após se irritar com funcionários e atirar em pátio de frigorífico

Um homem de 53 anos foi preso nesta sexta-feira (22) depois de atirar no pátio do Frigorífico Buriti, em Aquidauana, na noite desta sexta-feira (22).

A Polícia Militar foi acionada até o abatedouro e no local foi informada de que o suspeito do disparo havia fugido em um Gol, prata, de quatro portas, sentido a ponte Boiadeira.

Em buscas, equipe da Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizada) localizou o suspeito próximo ao local e durante a abordagem, os militares não encontraram a suposta arma, mas diante do nervosismo, os policiais acompanharam o o suspeito até o frigorífico novamente.

No local, os funcionários que presenciaram o fato, relataram que por volta das 15h após uma conversa entre os encarregados no frigorífico, e por motivos de normas internas, o caminhão não iria ser carregado.

O suspeito teria ido embora e retornado armado, às 19h30. Como o caminhão ainda não iria ser carregado, o homem mandou todos os funcionários pararem os trabalhos e atirou contra o chão, ordenando que mais nenhum veículo fosse carregado até que o serviço fosse feito em seu caminhão.

Em seguida, o suspeito foi em direção a portaria do frigorifico conversou com um funcionário e fugiu em direção a Anastácio.

Os militares, então, conversaram com o funcionário, que confirmou o ocorrido e disse que estava com arma guardada. O revólver foi devolvido com 4 munições intactas e uma deflagrada.

O suspeito que estava em visível estado de embriaguez foi levado até a delegacia. Horas depois, um advogado se apresentou no distrito policial informando ser o advogado do caminheiro. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo.