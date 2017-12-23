Morador encontra porção de maconha no muro e procura polícia de Aquidauana

Rixa
Caso foi registrado como achado de entorpecente
Um homem de 32 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana depois de encontrar uma porção de maconha em seu muro, no Bairro São Pedro, em Aquidauana, na manhã deste sábado (23). O morador acredita que achado é retaliação após briga com vizinhos.
Conforme o boletim de ocorrência, o morador decidiu procurar a polícia, pois há alguns dias se desentendeu com alguns amigos de sua vizinha e acredita que o achado de droga seja alguma retaliação. O caso foi registrado como achado de entorpecente.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS