Morador encontra porção de maconha no muro e procura polícia de Aquidauana

Um homem de 32 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana depois de encontrar uma porção de maconha em seu muro, no Bairro São Pedro, em Aquidauana, na manhã deste sábado (23). O morador acredita que achado é retaliação após briga com vizinhos.

Conforme o boletim de ocorrência, o morador decidiu procurar a polícia, pois há alguns dias se desentendeu com alguns amigos de sua vizinha e acredita que o achado de droga seja alguma retaliação. O caso foi registrado como achado de entorpecente.