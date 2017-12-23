Mulher é presa no Bairro Alto após comprar Uno roubado por anúncio no Facebook

Uma mulher de 29 anos foi presa no Bairro Alto, em Aquidauana, dirigindo um carro roubado nesta sexta-feira (22). Segundo ela, o veículo teria sido comprado por R$ 5,8 mil por um anúncio no Facebook.

A equipe Rotai (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) recebeu a informação da Equipe Agência Local de Inteligência – ALI (serviço reservado da PM) sobre um veículo com registro de roubo em Campo Grande, que estaria escondido em uma residência no Bairro Alto.

A equipe foi até o local indicado e encontraram o veículo. A mulher de 29 anos de idade que estava com ele disse ter adquirido por meio de um anúncio visto no Facebook, pela quantia de R$5.800,00, de uma pessoa desconhecida da Capital.

Diante da situação, a mulher foi levada até a delegacia de Polícia Civil. A prisão ocorreu durante a Operação Boas Festas, que visa garantir a tranquilidade dos moradores. Participaram da ocorrência, equipes Getam, Rotai e Agência Local de Inteligência, ambas do 7º Batalhão PM em Aquidauana.