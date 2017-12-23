Mulher fica ferida após ser jogada no chão e agredida por marido no São Francisco

violência doméstica
Suspeito foi contido, algemado e levado à delegacia
Uma mulher de 25 anos sofreu lesões nas costas e hematomas pelo corpo depois de ser agredida pelo marido de 35, na noite desta sexta-feira (22), no Bairro São Francisco, em Aquidauana.
Conforme o boletim de ocorrência, o marido teria iniciado as agressões após ingerir bebida alcoólica. A vítima foi empurrada, golpeada a tapas e apertada contra o chão. A mulher sofreu escoriações nas costas e vários hematomas no braço direito.
A vítima conseguiu escapar e fugir para a casa do pai, onde aguardou a chegada da Polícia Militar.
Na residência do casal, os militares flagraram o momento em que o suspeito soltou no chão uma faca com cabo de plástico com aproximadamente 20 cm de lâmina. O suspeito foi contido, algemado e levado à delegacia.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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