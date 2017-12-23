Mulher fica ferida após ser jogada no chão e agredida por marido no São Francisco

Uma mulher de 25 anos sofreu lesões nas costas e hematomas pelo corpo depois de ser agredida pelo marido de 35, na noite desta sexta-feira (22), no Bairro São Francisco, em Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, o marido teria iniciado as agressões após ingerir bebida alcoólica. A vítima foi empurrada, golpeada a tapas e apertada contra o chão. A mulher sofreu escoriações nas costas e vários hematomas no braço direito.

A vítima conseguiu escapar e fugir para a casa do pai, onde aguardou a chegada da Polícia Militar.

Na residência do casal, os militares flagraram o momento em que o suspeito soltou no chão uma faca com cabo de plástico com aproximadamente 20 cm de lâmina. O suspeito foi contido, algemado e levado à delegacia.