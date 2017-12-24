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Drogaria Aquidauana promove ação de 'Camarim da Bio Extratus'

Atendimento especial foi realizado durante todo o último sábado (23)

Schimene Duque Weber

Publicado em 24/12/2017 às 08:32

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A Drogaria Aquidauana promoveu, no último sábado (23), uma ação que recebeu o nome de 'Camarim da Bio Extratus'. Com exclusividade, a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" teve acesso ao local e conversou com algumas das pessoas que estavam organizando e participando deste evento. 

O cabeleireiro Donizete Rezende, que é profissional exclusivo da marca Bio Extratus há 20 anos, falou um pouco sobre o trabalho realizado. "A Bio Extratus é uma linha que trata de cabelos naturalmente e, hoje, queremos mostrar um pouco da nossa marca. Então nós realizamos a ação com esse camarim, que é uma espécie de salão móvel da nossa empresa. Queremos mostrar para toda a população de Aquidauana e Anastácio a qualidade dos nossos produtos", explicou.

Ele ainda explicou que a ação está sendo realizada em todo o Mato Grosso do Sul. "Antes, estávamos em Três Lagoas e Chapadão do Sul. De lá, viemos para Aquidauana e, daqui, vamos para Campo Grande e, posteriormente, Dourados", disse.

A cliente Margarida José da Silva esteve no local e participou da ação. "Eu já uso essa linha há 8 anos e, hoje, fiquei surpresa com esse camarim. Estava passando na rua e resolvi ficar, porque eu gosto muito desses produtos e, incusive, comprei mais alguns hoje", falou, com bom humor.

Administração

O gerente da Drogaria Aquidauana, Selvino Leite, conversou com nossa equipe sobre a ação, que visa chamar a atenção da população da região e, assim, fidelizar novos clientes. "Essa ação está acontecendo após nós firmarmos a parceria com a Bio Extratus. Nós observamos o fluxo de pessoas, o nosso fluxo de clientes, e resolvemos dar um tipo de serviço diferenciado. Pretendemos atender todo tipo de público, porque nós não somos somente uma farmácia e, sim, trabalhamos também com o conceito de perfumaria", pontuou.

O administrador também falou um pouco a respeito da linha, que trabalha exclusivamente com materiais naturais. "A Bio Extratus está há anos e em todo o Brasil e, aqui em Aquidauana e região, está com grande aceitação por parte dos nossos clientes, que sempre buscam cuidar do corpo, cuidar da saúde e, assim, cuidar também da beleza", falou. 

Selvino ainda disse que, para 2018, a Drogaria Aquidauana já possui grandes planos. "Sempre procuramos inovar. A gente não fica somente na mesmice, sempre queremos oferecer novidades. No ano que vem, nossos clientes podem ter certeza que chegaremos com muita força aqui na região", finalizou.

Serviço

A Drogaria Aquidauana fica localizada na R. Estevão Alves Corrêa, no Centro, e funciona todos os dias, das 07h às 23h.

O telefone de contato é (67) 3241-1100.

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